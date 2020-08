Monchi esalta il Siviglia: “Siamo stati perfetti”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Oltre il danno la beffa. I tifosi della Roma, eliminata dagli ottavi di Europa League per mano del Siviglia, devono vedere festeggiare Monchi, direttore sportivo che non ha lasciato il segno nei cuori romanisti. Il ds spagnolo, qualche giorno dopo il successo per 2-0 dei suoi, ha commentato la gara, parlando così al Diario de Sevilla: “Le sensazioni contro la Roma sono state molto positive. Penso che siamo riusciti a trasformare la situazione della scorsa settimana, una situazione dura e difficile, in energia positiva. Quindi penso che la squadra abbia interpretato perfettamente il piano che aveva in mente l’allenatore. L’approccio alla partita è stato molto buono, con una perfetta conoscenza dell’avversario e delle nostre doti“.