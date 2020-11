Modulo, giovani, Mkhitaryan super e più turnover. La Roma decolla

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Paulo Fonseca sembra vivere nella Roma una seconda esistenza, tutto sommato assai più convincente e ricca di soddisfazioni rispetto alla prima. I Friedkin hanno deciso di continuare a puntare sull’uomo del Mozambico. Ne sono stati ripagati, perché la Roma è (ufficiosamente) in lotta per lo scudetto, grazie a 4 punti in più rispetto allo scorso anno e a un saldo di gol assai più vantaggioso (19 fatti e 11 subiti, contro 12 fatti e 10 subiti). Merito del cambio di sistema di gioco, ormai stabilizzatosi nel 3-4-2-1 (ma senza archiviare definitivamente il 4-2-3-1). Alla luce di tutto questo, il rinnovo di Fonseca non sembra più argomento di dibattito, ma una realtà lievitata nei numeri. Il contratto del tecnico scade a giugno prossimo, ma c’è una clausola che prolunga automaticamente il rapporto col club giallorosso in caso di accesso alla Champions. Il momento buono sembra certificato anche dalla parabola di Mkhitaryan: 5 gol segnati nelle prime 8 presenze in Serie A, cosa che gli ha fatto superare i suoi precedenti record.