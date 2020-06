Mkhitaryan: “Mi fa molto piacere poter rimanere un altro anno qui. Ci sono obiettivi che voglio raggiungere”

La Roma ed Henrikh Mkhitaryan continuano la loro avventura insieme. Tramite un comunicato apparso sul sito asroma.com, la società capitolina ha ufficializzato di aver esteso l’accordo con l’Arsenal per il prestito dell’armeno, la cui scadenza era fissata al 30 giugno. Inoltre, la Roma ha comunicato di aver trovato anche un accordo preliminare per la permanenza del calciatore per il 2020-21. Di seguito le dichiarazioni di Mkhitaryan al sito ufficiale del club:

“Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare”.