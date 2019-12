Mkhitaryan: “Quando Raiola mi ha proposto la Roma non ci ho pensato due volte. Con Fonseca arriveranno grandi risultati”

Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato un’intervista al portale armeno Vivaro, nella quale ha parlato del suo arrivo a Roma e del suo rapporto con il mister Fonseca. Queste le sue parole:

“Quando Mino Raiola mi ha chiamato per propormi la soluzione Roma non ci ho pensato due volte, e non ho rimpianti. Fin dal primo giorno ho sentito l’apprezzamento dei tifosi e del club. Mi piace tanto la gente di Roma!“.

Su Paulo Fonseca: “Non lo ho avuto come allenatore quando ero allo Shakhtar, anche se ho visto giocare la sua squadra in Champions League e mi aveva impressionato molto. Il suo Shakhtar giocava in scioltezza contro grandi club come Manchester City e Roma. Venendo qui ho avuto modo di capire meglio il suo calcio e sono sicuro: con lui arriveranno grandi risultati“.

Infine, il giornalista ha domandato al calciatore armeno cosa fosse la Lazio: “Cos’è la Lazio? La seconda squadra della capitale“.