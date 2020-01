Mkhitaryan nuovo stop. Ansia per Zaniolo

Per la seconda volta in stagione si ferma Mkhitaryan. Il problema della Roma, sia con Di Francesco ma anche con Fonseca, è che la rosa è costantemente dimezzata a causa degli infortuni. Quest’anno sono già 29 tra traumatici (9) e muscolari (20). Preoccupa di meno invece la situazione Zaniolo anche se, dopo quello che sta succedendo a Kluivert, è meglio non sbilanciarsi. Fonseca deve preparare la partita contro la Juventus senza 8 giocatori. Cristante è tornato solo in parte in gruppo e difficilmente potrà recuperare già per il match contro i bianconeri. Lo riporta Il Messaggero.