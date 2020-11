Mkhitaryan: “Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo dimostrato personalità”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Genoa-Roma. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A DAZN

Partita importante… Nel secondo importante la reazione…

Si nel primo tempoo abbiamo sbagliato ma meno male che abbiamo segnato prima di andare negli spogliatoi. Sono molto contento e ringrazio i compagni per questa bella partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo dimostrato personalità.

Prima tripletta in carriera, te l’ha chiesta Dzeko?

Si ho parlato con lui e mi ha detto di segnare. Abbiamo bisogno di lui, speriamo che torni prestissimo. Siamo una squadra e ogni giocatore è importante.

Stai trovando una continuità importante… E’ una stagione di crescita?

L’anno scorso ho subito due infortuni, ora sto facendo bene e per fortuna sono consistente. Penso che mostro le qualità che ho e ringrazio i miei compagni.

Ci sono le qualità per fare qualcosa in questo gruppo?

Si secondo me possiamo arivare al livello che vogliamo. Lavoriamo tanto per questo e faremo tutto per arrivare dove vogliamo.

Che ti ha detto Juan Jesus? Il pallone lo tengo io?

Si, però questa tripletta per me è speciale e la palla devo prenderla (ride, ndr).