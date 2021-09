Mkhitaryan: “Importante vincere, dovevamo cambiare mentalità per il derby”

Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista al termine del match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A DAZN

Quanto era importante ripartire subito con la vittoria?

Molto. Era importante portare a casa i tre punti. Sappiamo che ora giochiamo il derby e dovevamo cambiare mentalità.

Com’era il clima a fine partita? Avete detto qualcosa a Pellegrini?

Non posso dire niente ma questo è stato un errore grave per noi, che allontana il capitano dal derby. Un leader che trascina la squadra. Speriamo che cose cosi non accadano più perché il secondo giallo è stato dato per niente. Ora pensiamo a domenica.

Pensi di giocare sempre nello stesso ruolo?

Sempre decisione del mister. Lui decide se gioco come seconda punta, come dieci o come ala. Non mi importa, voglio solo dare contributo e vincere la prossima partita.

Vi sentirete con Pedro?

Penso che sarà meglio sentirci dopo la partita. Prima pensano tutti alla gara, saremo concentrati. Dopo avremo modo di parlare.