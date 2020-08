Mkhitaryan: “È una partita secca e tutto può succedere. Non possiamo sbagliare nulla”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato da Roma TV alla vigilia della partita contro il Siviglia. Queste le sue parole:

Sei tra i più esperti della squadra…

Giochiamo tutti insieme, siamo 22 e tutti dobbiamo dare di più. Non sarà facile però noi con più esperienza dobbiamo aiutare i giovani per vincere. Ho giocato tanto in Europa League, ma questa è diversa perchè è secca e tutto può succedere.

Come si prepara una partita secca?

Difficile perchè non si può sbagliare. Se sbagli puoi prendere gol e per questo dobbiamo essere attenti e giocare bene, per segnare e non sbagliare le occasioni che avremo. Dobbiamo giocare benissimo.

Entrambe le squadre giocano bene, cosa si deve temere?

Dobbiamo essere fiduciosi perchè si gioca con fiducia e non si gioca con la mentalità che si può sbagliare un passaggio o altro. Dobbiamo entrare in campo e pensare di vincere e si può fare. Nelle ultime 8 partite abbiamo giocato bene e abbiamo dimostrato lo spirito di squadra. Per questo penso che siamo pronti e faremo tutto per vincere.

Hai segnato in finale, qual è il segreto di questa competizione?

Non c’è, è la squadra che fa tutto e all’ultimo segno il gol. Spero domani di fare il 20° gol in questa competizione.