Mkhitaryan: “Che bello restare. Con Pedro punto a grandi imprese”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione della Roma. Uno dei più importanti tasselli di Fonseca, Mkhitaryan, ha rilasciato ieri una lunga intervista. Ecco le sue parole: “Sono davvero felice di essere un calciatore della Roma. Credo davvero di aver preso la decisione migliore, giusta per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione qui e non sono mai stato preoccupato che la trattativa con l’Arsenal potesse saltare. Credo sia importante lavorare sempre più duramente sul campo per permettere alla squadra di vincere, senza pensare necessariamente a un gol o a un passaggio vincente. Farò il massimo per fare ancora di più, e migliorare le mie statistiche rispetto alla scorsa stagione“. In attacco è arrivato Pedro, con cui potrebbe formare una coppia di enorme talento ed esperienza. “Un grande giocatore e una grande persona, ha vinto tutto nella sua carriera e ha giocato nei migliori club, come il Barcellona, il Chelsea e ora la Roma. Penso che il suo contributo sia importante per raggiungere i nostri obiettivi“.