La Gazzetta dello Sport (F. Cornacchia) – Una tripletta tira l’altra: Aleksandar Mitrovic ha il piede caldo. Il “fratello maggiore” di Dusan Vlahovic nella Serbia in dieci giorni ha segnato 3 gol all’Al It-tihad di Benzema e 3 a inizio settimana contro la Lituania. E ieri, al rientro in Arabia, subito a segno contro l’Al Riyadh: “Il gol è come l’amore: più sei innamorato è più vuoi amare“, racconta l’ex bomber del Fulham, nei mesi scorsi acquistato per 50 milioni dagli arabi dell’Al Hilal, la stessa squadra di Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly.

Lei non ha mai nascosto un debole per la Serie A: in futuro farà in tempo a vivere un ultimo ballo in Italia?

“Nella vita e nel calcio non si può mai sapere. In passato sono stato vicino alla Serie A, ma adesso sono molto felice all’Al Hilal e voglio fare grandi cose qui e vincere dei titoli. Però continuo a seguire il campionato italiano e faccio il tifo per la Roma”.