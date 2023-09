La Repubblica (M. Juric) – È bastata una foto per cancellare malumori, dubbi e paure di un inizio di campionato zoppicante tanto in campo quanto in infermeria. El Sharaawy, Ndicka, Lukaku, Renato Sanches, Dybala, Paredes e Aouar fotografati sui campi di Trigoria alla fine dell’allenamento. Schierati uno accanto all’altro quasi fosse una formazione aerea o, visto il furore sui social creato dall’immagine della Roma di ieri, come i Guerrieri della Notte di Walter Hill. Lo Special One potrà farlo però con tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di capitan Pellegrini, ancora out dopo l’infortunio in Nazionale. Difficile per lui anche la convocazione per la panchina.