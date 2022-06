Corriere dello Sport (L. Scalia) – Non basta il gol di Misitano, il ventesimo stagionale dell’attaccante nato a New York e rientrato in Italia per brillare nel vivaio di Trigoria. La Roma Under 17 di Ciaralli, campione in carica, viene eliminata in semifinale dall’Inter che si impone sul neutro di Ascoli per 2-1. La finale, dunque, vedrà opposte il Bologna e l’Inter dei figli d’arte Stankovic e Martins e del fratello d’arte Francesco Esposito.