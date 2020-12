Mirante, problema in allenamento. A rischio la titolarità col Bologna

Piove sul bagnato in casa Roma. Oltre alla sconfitta (3-1) – seppur ininfluente ai fini del passaggio del turno – subìta per mano del Cska Sofia, i giallorossi devono fare i conti con gli infortuni. Al problema muscolare accusato da Bruno Peres una volta uscito (al suo il giovane Tripi), si unisce lo stop di Antonio Mirante. L’estremo difensore giallorosso si è infatti fermato durante l’ultimo allenamento. Dacché la disponibilità per la gara contro il Bologna – sua ex squadra – è incerta, Paulo Fonseca ha preferito preservare Pau Lopez. Al posto dello spagnolo è stato schierato Pietro Boer, alla prima da titolare.