Mirante è a caccia del riscatto: c’è Pau Lopez che vuole il posto

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Una settimana non felice per i portieri della Roma, entrambi usciti dal campo senza clean sheet e non proprio esenti dai gol subiti. Da una parte Antonio Mirante, reduce dalla debacle contro il Napoli, dall’altra Pau Lopez che ha preso il gol dallo Young Boys, con il pallone passato sotto le gambe prima di infilarsi in rete. Nonostante le incertezze degli ultimi giorni, i due portieri in questa stagione si sono sempre fatti trovare pronti, giocando buone partite. Il preparatore Savorani è soddisfatto del lavoro svolto e soprattutto dei passi avanti dell’ex Betis Siviglia, tecnicamente e mentalmente. L’errore nel derby, il lockdown e l’infortunio al polso lo avevano tenuto lontano dal campo per quasi due mesi e al ritorno non era più lo stesso di prima. Tra i due c’è naturalmente una sana rivalità, ma anche un rapporto di stima e aiuto reciproco in allenamento per crescere e migliorare. Fonseca non può che essere soddisfatto di questo legame, per lui non esiste una gerarchia tra i pali, ma per la gara contro il Sassuolo è orientato a scegliere ancora Mirante, per dargli un’opportunità di riscatto dopo Napoli.