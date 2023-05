La Repubblica (L.D’arbergo) – Tutto è nato nella conferenza post Leverkusen. Quasi 100 minuti di catenaccio, di colpi ai cuori dei 1.800 romanisti del settore ospiti. Poi la qualificazione. Ecco, li c’era l’Antonio di José Mourinho: “Conosco qualcuno che era lì. Antonio lavora a Trigoria e per arrivare qui è andato in treno fino a Bologna poi ha preso l’aereo per Colonia e domani tornerà da Amsterdam. So che ci sono tanti Antonio che hanno fatto questo sacrificio e io penso a loro”. Ma per la Roma questo ed altro.

Vip e politici rimasti a piedi si sono rivolti a Giovanni Malagò. Il presidente del Coni ha organizzato un charter con Ita da aggiungere ai quattro già in partenza, di cui due prenotati dal club. A bordo, pagando, con un pacchetto che comprende trasferimenti e biglietto per la finale, anche membri del governo come i sottosegretari Claudio Durigon e Federico Freni.