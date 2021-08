Milito: “Mourinho è in Italia per dimostrare di essere ancora speciale. E ci riuscirà. La Roma sarà a sua immagine e somiglianza”

L’ex attaccante di Inter e Genoa, Diego Milito, ha fatto il punto della situazione sul campionato che si appresta a cominciare, con una speciale menzione alla Roma di José Mourinho, suo tecnico ai tempi del Triplete. Queste le sue parole, ai microfoni di Sportweek:

Sulla corsa Scudetto.

Per l’Inter la Juve sarà un rivale durissimo, ancora di più con il ritorno di Allegri.

Un campionato entusiasmante.

Il Milan riparte dal secondo posto, il Napoli ha un allenatore che vuole tornare protagonista e l’Atalanta gioca un calcio collaudato e di entusiasmo.

Su Mourinho e la Roma

José è un allenatore adatto a una piazza come questa, lo abbiamo visto dall’entusiasmo con cui è stato accolto al suo arrivo. È un allenatore che carica, esalta. È speciale anche per questo. Non ho dubbi che la sua Roma farà molto bene. A lui piacciono queste sfide. La sua sarà una Roma tosta, dura, difficile da affrontare, figuriamoci da battere, per chiunque. I tifosi romanisti conoscono bene José. Vincere non è facile, ma ripeto: la Roma di Mou sarà a immagine e somiglianza del suo allenatore. Lui torna in Italia per dimostrare di essere ancora speciale. E ci riuscirà. Un allenatore deve avere soprattutto la forza di saper gestire il gruppo e, appunto, di tirare fuori il meglio da ognuno. Mourinho ha questa forza. È il motivo che lo rende un allenatore speciale. Lui capisce i momenti psicologici del giocatore e sa quando abbracciarti e quando sgridarti. In ogni momento si rende conto del tuo stato d’animo e sa come prenderti, tutto per il bene della squadra.

Su Italiano

Con mister Italiano ho giocato al Genoa, il suo Spezia era aggressivo e veloce. Sono curioso di vederlo in un club con maggiori ambizioni.