Arkadiusz Milik si unisce al dispiacere del mondo del calcio per l’infortunio di Nicolò Zaniolo. L’attaccante polacco del Napoli, che nel 2016 subì anche lui un grave infortunio al crociato, dedica un post sul proprio profilo Instagram al giovane giocatore della Roma. Queste le sue parole:

“Io so come ci si sente, ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicolò“.