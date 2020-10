Milan, tampone negativo per Duarte. Il difensore torna in gruppo

Buone notizie in casa Milan. Dopo quasi un mese dalla positività, Duarte oggi è stato sottoposto ad un ulteriore tampone per il Covid-19 e l’esito è risultato negativo. Il difensore centrale brasiliano dunque potrà riaggregarsi al gruppo di mister Pioli. Resta comunque da capire la sua condizione fisica, visto il tanto tempo passato senza allenamenti collettivi. I rossoneri, impegnati nella serata di giovedì contro il Celtic in Europa League, affronteranno la Roma nel posticipo del lunedì sera nel prossimo turno di Serie A. Lo riporta Sky Sport.