Milan, subito Zaniolo: la Roma chiede 65 milioni

La Gazzetta dello Sport (A. Gozzini) – Il Milan di RedBird prepara i suoi primi colpi milionari: nell’affare Zaniolo occorrono tutte le cautele e diplomazie possibili. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è d’attualità a Roma ormai da settimane: i rossoneri sono pronti a inserirsi in caso di mancato accordo. In una fase successiva andrebbe ridotta la distanza nella valutazione del giocatore che ne fanno le due parti.

Quella giallorossa non scende dai 65 milioni, preferibilmente cash. Quella rossonera non va oltre i quaranta, da scontare a 25 con l’inserimento di una contropartita tecnica. Il tentativo di includere Saelemaekers non ha convinto la Roma, una soluzione alternativa prevede il coinvolgimento di Rebic.