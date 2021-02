Milan, sono 23 i convocati di Pioli. Out Mandzukic e Bennacer

Sono 23 i convocati di Stefano Pioli per il match di questa sera contro la Roma, in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Il tecnico rossonero non potrà contare su Mandzukic e Bennacer, ancora fermi ai box. Questo l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI:

A.Donnarumma, G.Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI:

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI:

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI:

Ibrahimović, Leão, Rebić.

acmilan.com