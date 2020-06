Sfida al Milan con Zappacosta. Voci su Cavani

La Repubblica (F.Ferrazza) – E’ arrivata l’ora della prima trasferta post-pandemia per la Roma. Oggi i giallorossi partiranno per Milano dove la preoccupazione per il caldo è maggiore di quella che c’è stata mercoledì sera. Pensieri anche per il primo viaggio di gruppo in una delle città più colpite dal Covid-19. Si partirà un giorno prima della partita e questa cosa potrebbe essere cambiata da Fonseca nelle prossime trasferte per preferire l’andata e ritorno in giornata. Roma e Milan saranno unite dal ricordo per Pierino Prati che verrà omaggiato prima del fischio di inizio. Per il campo Fonseca sembra orientato a dare una maglia da titolare a Zappacosta che è in attesa di capire se il suo futuro sarà alla Roma. Intanto dall’Uruguay rimbalza una voce secondo la quale i giallorossi starebbero sondando il terreno per Cavani. Sarebbe possibile solo per l’applicazione del decreto crescita che farebbe pagare la metà delle tasse alla Roma sull’ingaggio. Tutto questo soltanto con la cessione di Dzeko.