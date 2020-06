La rincorsa di Singer e Pallotta, tra conti in rosso e ambizioni

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini – M.Pasotto) – Milan e Roma hanno tracciato il sogno americano in una strada che è ancora lunga e tortuosa. I giallorossi sono in vendita, i rossoneri ancora no, ma sono destinati a passare di mano nel momento in cui Singer avrà completato il risanamento. Ci sarà il giorno in cui il Meazza e l’Olimpico non saranno più le case delle due squadre e sarà il momento in cui Milan e Roma avranno il loro nuovo stadio. I bilanci piangono e sullo sfondo rimane un posto in Champions che per Elliott dovrà essere rimandato di una stagione. I rossoneri, inoltre, a fine mese chiuderanno un bilancio con un bel miglioramento: da -146 dell’ultimo esercizio a circa -100. Sul fronte romanista l’impressione è che Pallotta viva il tormento del presidente che non vorrebbe lasciare senza vincere. A dettare legge anche qui sono i numeri. La squadra di Pallotta continua a lavorare anche sul fronte dello sponsor tecnico e non è escluso un clamoroso passaggio dalla Nike alla Under Armour qualora non si trovasse un accordo per prolungare il contratto stipulato nel 2014.