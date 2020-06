Rebic-Calha: Roma K.O.

La Gazzetta Dello Sport (A.Masala) – Nel derby tra patron statunitensi, the winner is Elliot. I milanisti sorridono a spese della Roma di Pallotta e il 2-0 porta i rossoneri a quota 42, con i giallorossi a 48. I rossoneri sfruttano un secondo tempo brillante, che lascia senza scampo una Roma troppo calligrafica, che non ha combinato granché. Il clima è caldissimo, nei primi 45′ niente cambi di ritmo, in entrambe le squadre nella prima mezz’ora sembrava quasi che nessuno volesse prendere la benché minima responsabilità. Le occasioni sono centellinate, Dzeko butta via uno spiovente di Kluivert. E’ l’innesto di Saelemaekers per Castillejo a spostare l’equilibrio e il Milan diventa più intraprendente. La Roma perde terreno e certezze, Zappacosta butta una palla all’indietro, Rebic la intercetta: vano il Miracolo di Mirante, il croato trova l’ottavo centro stagionale. Il raddoppio arriva su un altro sfondone, stavolta di Diawara, che suo malgrado chiude un triangolo per Hernandez, steso in area da Smalling, rigore netto trasformato da Calhanoglu.