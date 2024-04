Napoli, Calzona: “Ci dobbiamo prendere tutti le nostre responsabilità”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida della Roma. Le sue parole:

Settimana difficile?

“Si la più complicata, travagliata. Siamo contenti di giocare questa partita”.

Ha preso una posizione ferma nei confronti dei suoi giocatori?

“Ho parlato in prima persona senza pensare a quello che pensa la società. I calciatori come me è giusto che si prendano le proprie responsabilità”.