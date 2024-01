Trigoria, squadra in campo per la rifinitura: non c’è Dybala – VIDEO

La Roma questa mattina è scesa sin campo a Trigoria per la rifinitura in vista della sfida di domani alle 20:45 contro il Milan. Oltre ai soliti assenti, neanche Paulo Dybala ha preso parte all’allenamento con il gruppo, sempre più certo quindi un forfait dell’argentino per la sfida di San Siro. Presenti con i compagni invece Llorente e Pellegrini. Tra i giovani anche Joao Costa, che sarà convocato come annunciato da Mourinho in conferenza stampa.

Ultimo allenamento prima della partenza per Milano 🐺#ASRoma pic.twitter.com/b8K7cQhfSl — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2024