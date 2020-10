Milan-Roma, i convocati di Pioli: assente Rebic, c’è Calhanoglu

Il Milan ha condiviso la lista dei 23 calciatori convocati per la sfida contro la Roma, in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. Di seguito l’elenco dei giocatori, alla luce della positività al Covid-19 di Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge:

Portieri

A. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu.

Difensori

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli.

Centrocampisti

Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti

Colombo, Ibrahimovic, Leao, Maldini.

