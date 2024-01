Dopo il secondo gol del Milan, durante la sfida con i giallorossi, Cristante è stato ammonito per proteste in seguito ad un contatto con Pulisic. Il centrocampista giallorosso era in diffida e sarà costretto a saltare la sfida casalinga contro l’Hellas Verona, in programma sabato. Si allunga la lista degli indisponibili dello Special One in vista del prossimo impegno di campionato, dopo l’assenza già certificata di Mancini.