Continua l’emergenza in difesa per Mourinho. Al termine del primo tempo tra Milan e Roma Mancini è stato costretto al cambio per problemi fisici che erano già emersi nel corso della partita. Il vice capitano giallorosso non è al meglio delle condizioni da settimane, ma come chiarito più volte dallo Special One, nonostante la pubalgia non si è mai tirato indietro. Da sottolineare che Mancini è stato ammonito nel corso del primo tempo, ed essendo già in diffida sarà squalificato nella prossima gara che sarà sabato alle 18 contro l’Hellas Verona.