Intervistato ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli ha parlato prima del match tra Sassuolo e Milan. Il tecnico dei rossoneri ha distolto l’attenzione sulla sfida di giovedì con la Roma, mettendo i suoi giocatori in guardia sulla partita odierna. Queste le sue dichiarazioni:

Che trampolino mentale deve essere questa partita? “Non dobbiamo pensare a giovedì ma a fare bene oggi. Il secondo posto è importante e non è ancora conquistato. Siamo concentrati sulla partita di oggi. Loro sono motivati ma anche noi che abbiamo le nostre qualità da mettere in campo”.

Come ha pensato alla formazione? Come ha visto Leao?

“Scelte fatte in base alle condizioni dei giocatori in vista delle fatiche che abbiamo avuto. Leao sta bene e gioca”.