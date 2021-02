Milan, Krunic: “Dobbiamo fare il massimo per portare a casa i tre punti contro la Roma”

Il Milan conquista il passaggio del turno in Europa League, ma senza entusiasmare. I rossoneri si qualificano agli ottavi di finale dopo un doppio pareggio contro lo Stella Rossa (2-2 in Serbia, 1-1 a San Siro), ma con la testa sono già al campionato. Domenica 28 febbraio il Milan affronterà la Roma allo Stadio Olimpico alle 20.45. Il centrocampista rossonero Rade Krunic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv, queste le sue parole:

“La cosa più importante è aver passato il turno e questo deve darci quella fiducia che ci è un po’ mancata. Non siamo contenti della prestazione, ma era importante andare avanti nella competizione. La Stella Rossa ha preparato bene la gara, ha avuto più tempo rispetto a noi e poi per loro questa era una delle partite più importanti della stagione. Ora dobbiamo pensare a domenica, a vincere anche quella partita e rimetterci in carreggiata dopo un paio di risultati non buoni. Abbiamo una bella possibilità e dobbiamo cercare di fare il massimo per portare a casa i tre punti“.