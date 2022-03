Milan, Florenzi promosso: la conferma è vicina

Corriere dello Sport (A. Vitiello) – Alessandro Florenzi oggi al Milan è considerato un punto di riferimento. È arrivato ad agosto a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Roma, e l’intenzione del club ad oggi sarebbe quella di riscattarlo dalla squadra giallorossa per circa 4,5 milioni di euro.

Ad oggi non ci sono stati incontri con il suo manager, ma le indiscrezioni che filtrano da ambienti vicino Casa Milan, portando verso la direzione del riscatto in estate. Tra qualche settimana ci sarà l’opportunità di un confronto in totale libertà in via Aldo Rossi con Maldini e Massara che nel frattempo sono fortemente soddisfatti di ciò che Florenzi ha fatto durante la stagione.