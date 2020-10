Il Milan prepara la sfida di lunedì contro la Roma. Gli uomini di Stefano Pioli hanno svolto il riscaldamento in palestra per poi proseguire sul campo con una sessione di torello, un focus tecnico, un lavoro sul possesso palla e una parte tattica. Alla fine della sessione i rossoneri hanno svolto una partitella a campo ridotto. Domani alle ore 14 è in programma la conferenza del tecnico rossonero, mentre alle 17.30 ci sarà la rifinitura.

