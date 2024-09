Durante la presentazione ufficiale, Tammy Abraham ha parlato in conferenza stampa del suo approdo al Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Tutto in poco tempo: arrivo, esordio e assist.

“Sono cresciuto con il Milan. La reputo una squadra eccellente. Mi si chiede spesso come voglio giocare. Sono sempre pronto ad affrontare nuove sfide. Spero di avere buoni risultati, di avere un impatto positivo, siamo con il vento in poppa”.

Quali emozioni hai provato?

“Quando ho visto il Milan interessato a me non ho fatto altro che aspettare, dicendomi mille e mille volte che era il posto in cui volessi essere”.

Subito feeling con Leao.

“C’è una storia abbastanza divertente dietro. Abbiamo deciso prima di entrare cosa fare insieme, siamo entrati e abbiamo fatto quello che volevamo fare”.

Come stai fisicamente?

“Mi sento al meglio. Sto recuperando dalla lesione, ma mi sento veramente molto bene”.

Cosa hai detto a Theo e Leao durante il cooling break?

“Abbiamo tutti visto la scena. Stavo parlando con loro, c’era adrenalina in corpo. Loro sono rimasti a lato del campo, ma semplicemente perché c’era dell’acqua e hanno bevuto lì”.