Kostas Manolas è un nome che nelle ultime ore è accostato ai giallorossi. Il difensore greco, ha vestito la maglia della Roma dal 2014 al 2019 e sul proprio profilo Instagram ha postato una foto in giallorosso, con la scritta: “Certi amori non finiscono”. Il classe ‘91 sarebbe tra i nomi vagliati dalla dirigenza per rinforzare la retroguardia a disposizione di De Rossi.