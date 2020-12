Metti un giorno a pranzo: così Totti “benedice” Villar

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo – G.Marota) – Totti e Villar abitano vicini. Qualche volta si sono incontrati sotto casa. Due chiacchiere, attestati di stima. In questo mese di dicembre il centrocampista è cresciuto molto giocando 4 partite da titolare su 5. Il ct della Spagna, Luis Enrique, lo osserva e ne apprezza i progressi, mentre ieri è arrivata la “benedizione” in piena regola da Francesco Totti. Un meeting che potrebbe aver assunto i contorni di un incontro di lavoro. La bandiera giallorossa, con la sua agenzia, potrebbe far decollare definitivamente la carriera di Villar. Aveva già messo gli occhi sullo spagnolo da tempo, lo segue con grande attenzione da gennaio prima ancora che Fonseca lo schierasse con continuità. E’ stato lo stesso Totti ad organizzare un incontro per parlare di un’eventuale collaborazione con la società CT10.