Messi e l’addio al Barcellona: “Non sono pronto a questo. Ho promesso ai miei figli che è un arrivederci”

Leo Messi dice addio al Barcellona. Con una conferenza stampa al Camp Nou il numero 10 saluta per sempre quella che, ormai, è stata la sua casa. La prossima tappa sarà al PSG dove si unirà al suo grande amico Neymar. A breve, come annunciato dal fratello del presidente dei parigini, ci sarà l’annuncio. Intanto queste sono le parole di Messi nella tarda mattinata:

“Sono giorni che penso a cosa dire. Ho passato tantissimi anni al Barcellona, come calciatore e non solo. Adesso devo dire addio a tutto questo. Onestamente non sono pronto a questo, onestamente non è come avevo pensato. Ho promesso ai miei figli che è un arrivederci. Ringrazio tutti i miei compagni“.

Come si spiega la sua mancata permanenza al Barcellona?

Ha già detto tutto Laporta. Era tutto accordato, ma per la questione de LaLiga non si è potuto mettere nero su bianco. Niente più di questo. Avevamo tutto accordato, ma non abbiamo potuto firmare.

Avrebbe potuto fare qualcosa di più per restare?

Io ho fatto tutto il possibile, Laporta ha detto che il rinnovo non è arrivato per una questione legata a LaLiga. Ho sentito tante cose che sono state dette su di me, ma io volevo restare e ho fatto di tutto.

Il PSG?

Quando è uscito il comunicato del mio addio al Barcellona, molti club mi hanno chiamato. Il PSG è una possibilità ma sinceramente non ho chiuso niente con nessuno. E’ vero che ne stiamo parlando.