Tiago Pinto e la Roma continueranno insieme. A riportarlo è il portale inglese iNews che ha parlato anche di un incontro tra il general manager dei giallorossi e il Tottenham andato in scena poco tempo fa. L’offerta a quanto pare è stata rispedita al mittente, visto che il portoghese non ha nessuna intenzione di terminare anticipatamente il suo rapporto con il club giallorosso in scadenza la prossima estate. Non solo i londinesi, anche il Liverpool aveva provato lo scippo alla Roma prima di virare su Jorg Schmadtke.