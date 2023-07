La Roma, nonostante il grande caldo, continua a lavorare per preparare la nuova stagione a Trigoria. Sotto gli occhi di José Mourinho, i giallorossi, esclusi i nazionali, hanno svolto lavoro in parte fisico e parte con la palla, come si può vedere nel video condiviso dall’account ufficiale Twitter dei giallorossi. Dybala, Matic, Smallink, Karsdorp, Aouar attendono l’arrivo del resto della rosa e degli innesti nel mercato, intanto lavorano duramente per lo Special One.