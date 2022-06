La stagione disputata da Nicola Zalewski ha suscitato l’interesse di diversi club sul giovane talento giallorosso. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, si parla di un interessamento del Borussia Dortmund e di alcuni club francesi, anche se alla Roma non sono arrivate offerte ufficiali. Ad ogni modo, per Tiago Pinto e Mourinho non ci sono possibilità per una sua eventuale partenza.