Il presidente del Besiktas, Huseyin Yucel, ha partecipato a Roma al Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo. Ai margini dell’evento, il proprietario del club turco ha commentato il possibile interessamento per Nicola Zalewski, molto vicino al Galatasaray nella scorsa finestra di mercato. Queste le sue dichiarazioni: “Zalewski? No comment, ora non c’è niente ma può interessarci. Se vogliamo qualcuno lo prendiamo“.

Foto: [ISABELLA BONOTTO] via: [Getty Images]