Mercato, Parma su Perez: no dello spagnolo

Carles Perez è stato acquistato a gennaio scorso dalla Roma e nel giro di un anno non ha mai veramente convinto né i tifosi né tantomeno Fonseca. Lo spagnolo viene dal Barcellona e non riesce a inserirsi negli schemi del portoghese e non è esclusa una sua cessione nelle prossime sessioni di mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Calciomercato – L’Originale, il Parma avrebbe fatto un tentativo per prenderlo ma lo spagnolo ha rifiutato.