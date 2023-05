Mercato, Xhaka lascerà l’Arsenal: è vicino al Bayer Leverkusen

Avrebbe potuto giocare la semifinale di domani (ore 21) con la maglia della Roma. Ma adesso sembrerebbe vicino a chi contenderà la finale di Budapest alla squadra di Mourinho. Pallino del desiderio della Roma sin dall’arrivo dello Special One, Granit Xhaka nell’estate del 2021 è stato ad un passo dai giallorossi, affare che poi non andò in porto perché non vennero trovate le giuste condizione economiche. Lo svizzero è ora sulla strada per Leverkusen. Lascerà infatti l’Arsenal a fine stagione ed è pronto a fare ritorno in Bundesliga. I Gunners per lasciarlo partire chiedono circa 15 milioni. Lo riporta il The Sun.