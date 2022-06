Mercato, Volpato può partire: la Roma apre alla cessione

Si aprono le porte per Cristian Volpato. Ma non quelle della prima squadra, bensì quelle dell’ingresso principale di Trigoria. Il talentino italo-australiano può lasciare la Roma. Il club giallorosso ha aperto alla cessione del trequartista che sta incantando all’Europeo Under 19. Volpato, messosi in luce nella seconda parte della stagione con la squadra di Mourinho, potrebbe rientrare nell’affare Frattesi.

Con il Sassuolo c’è una forbice, tra richiesta ed offerta, di 7 milioni. La cifra può essere colmata attraverso l’inserimento di alcuni giovani che piacciono in Emilia. Oltre al 18enne potrebbero lasciare Felix – solo a titolo definitivo – e Tripi. Lo scrive il Corriere dello Sport.