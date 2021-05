Mercato, Vlahovic: “Mi vedo ancora alla Fiorentina. Non vedo l’ora di incontrare Gattuso”

Tra i nomi accostati alla Roma c’è sicuramente Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina ha deciso di raccontare le sue impressioni sulle voci di mercato sul suo conto dal ritiro della Nazionale. Queste le parole del serbo:

“Ovviamente apro i portali per vedere le principali novità. Ma non leggo le notizie su di me, le salto subito. Mi sto concentrando solo sul calcio. Ho imparato che è importante riposare tanto quanto allenarsi. Ora mi interessa riposarmi al meglio per le prossime stagioni. Mi rivedo alla Fiorentina, lì ho altri due anni di contratto e il 7 luglio sarò a Firenze per il raduno”. Vlahovic si mostra comunque contento dell’arrivo del nuovo allenatore della Fiorentina: “Un campione del mondo, ha giocato per il Milan e ha vinto la Champions League. Per quanto ho capito, Gattuso è un allenatore che non si arrende mai. Un grande motivatore con tanta fame di vincere. Non vedo l’ora di incontrarlo”.

(MozzartSport)