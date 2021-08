Pedro si può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. Questa mattina, in gran segreto, l’attaccante ha svolto le visite medice col club biancoceleste in Paideia e ha ricevuto l’idoneità sportiva. Oggi, poi, si allenerà a Formello sotto le indicazioni di mister Sarri e con i suoi nuovi compagni. Il giocatore è in perfetta forma e sabato potrebbe andare anche in panchina. Lo riporta il sito de Il Messaggero.