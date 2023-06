Come riportato Niccolò Schira, Matias Vina non fa parte dei piani di José Mourinho e, con ogni probabilità, sarà venduto in questa sessione di mercato. Dopo che il Bournemouth ha deciso di non esercitate il riscatto per il terzino uruguaiano, tornerà a Roma. Nel frattempo, il giocatore è impegnato con la sua nazionale e questa notte ha giocato 90’ nella vittoria contro Nicaragua 4-1 in amichevole.