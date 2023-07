Rientrato dal prestito al Getafe, Gonzalo Villar potrebbe tornare ancora in Liga. Sul centrocampista di proprietà della Roma c’è il Granada. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, nel weekend gli agenti del calciatore hanno in programma un appuntamento con la dirigenza giallorossa per discutere del trasferimento. La richiesta di Tiago Pinto per il centrocampista del ’98 è di 3 milioni di euro. Altre squadre sono interessate al cartellino del calciatore e il dialogo con il Granada intanto prosegue.