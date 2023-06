Roma due nuovi affari di questo calciomercato sono alle porte. Tra gli obiettivi di Pinto c’è quello di portare Llorente nella Capitale. Stando a quanto riporta Fabrizio Romano tramite Twitter, l’accordo con Leeds sarebbe ad un passo. Inoltre prosegue la trattativa per Kluivert. Un offerta da 9,5 milioni di sterline per venderlo al Bournemouth.

AS Roma are closing in on deal to sign Diego Llorente from Leeds as talks are moving to final stages, personal terms agreed. 🟡🔴 #ASRoma

ICYMI, Roma also agreed on £9.5m deal to sell Justin Kluivert to Bournemouth — plus £850k add ons. It now depends on personal terms. 🍒🇳🇱 pic.twitter.com/zuze9kI7yX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023