Mercato, vicino il ritorno di El Shaarawy in prestito dallo Shanghai Shenhua

El Shaarawy è ad un passo dal ritorno alla Roma. La notizia arriva direttamente dal profilo Twitter di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport. L’esterno sfrutterà la partenza di Kluivert in direzione Lipsia. Per il Faraone il ritorno nella Capitale è sempre stato l’obiettivo numero uno per tornare a giocare in Italia. Come riportato dal portale gianlucadimarzio.com, El Shaarawy arriverà in prestito dallo Shanghai Shenhua fino al giugno del 2021.