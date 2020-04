Mercato, Vertonghen in scadenza con il Tottenham: Inter in vantaggio su Roma e Napoli

Gazzetta.it (L. Pessina) – La prossima sessione di calciomercato sarà inevitabilmente condizionata dalla crisi economica che deriverà dal Coronavirus. Proprio per questo, vari club puntano a rafforzare le proprie rose con acquisti a parametro zero. Tra i giocatori in scadenza contrattuale c’è anche Jan Vertonghen. Il difensore centrale classe ’87 si libererà dal Tottenham e tre società italiane stanno lavorando per assicurarselo. In pole position per il momento c’è l’Inter, che dovrebbe lasciar partire Godin in quel ruolo (per lui si parla proprio di un possibile trasferimento agli Spurs). Roma e Napoli intanto monitorano la situazione, lavorando sotto traccia per il belga.